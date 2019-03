Palmeiras x Melgar: como assistir ao vivo ao jogo pela Libertadores

O Palmeiras enfrenta o Melgar, do Peru, nesta terça-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida será no Allianz Parque, em São Paulo, às 19h15 (horário de Brasília).

Palmeiras x Melgar terá transmissão no Fox Sports e acompanhamento em tempo real no Estado. Se na primeira rodada o time alviverde começou com vitória sobre o Junior Barranquilla por 2 a 0, fora de casa, o Melgar ficou no empate em 0 a 0 com o San Lorenzo, em Arequipa. A equipe peruana está na fase de grupos depois de ter passado por duas etapas na fase preliminar.

O time do técnico Luiz Felipe Scolari vem de um empate por 1 a 1 com o Mirassol, no último sábado, pelo Campeonato Paulista. Na ocasião, a equipe atuou com um time misto, justamente para entrar com força total na partida desta terça-feira.

O Melgar não ganhou seus quatro últimos jogos. No último fim de semana, o time perdeu por 1 a 0 fora de casa para o Real Garcilaso, pelo campeonato local. Já o Palmeiras, conquistou um empate no último fim de semana diante do Mirassol, fora de casa, por 1 a 1, pelo Campeonato Paulista.