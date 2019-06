Entenda por que Palmeiras x Oeste não terá transmissão da TV

O Palmeiras enfrenta o Oeste neste sábado, às 10h (horário de Brasília), em um amistoso no Centro de Treinamento, na Barra Funda. Embora a partida seja realizada no local de treino do time comandado por Luiz Felipe Scolari, o duelo está sendo tratado como um amistoso, com times uniformizados e que contará para as estatísticas.

Palmeiras e Oeste não terá transmissão por canal de televisão. Ainda neste sábado, o Corinthians vai enfrentar o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, e muitos torcedores se irritaram com o fato do rival passar na TV e o Palmeiras não. Veja como assistir Botafogo-SP x Corinthians.

Entretanto, a explicação é que o centro de treinamento não conta com uma estrutura suficiente para que uma emissora de TV consiga passar o jogo. Uma opção para o torcedor assistir ao confronto é a TV Palmeiras, canal oficial do clube no Youtube, mas ainda não há a confirmação oficial de que haverá a transmissão da partida.

Um fato curioso é que o jogo, apesar do caráter de amistoso, será fechado para a imprensa. O Palmeiras terá mais dois testes antes de voltar a disputa do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Na quarta-feira, dia 3 de julho, enfrenta o Guarani, em Campinas, também em amistoso, e no dia seguinte vai jogar contra o Operário, na Academia de Futebol, em jogo-treino.