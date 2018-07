Palmeiras x Paraná tem 13.500 ingressos vendidos

SÃO PAULO - A boa fase do Palmeiras empolgou a torcida, que já comprou 13.500 ingressos para o jogo de sábado contra o Paraná, no Pacaembu, pela décima quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os ingressos para as arquibancadas verde e amarela já estão esgotados. A expectativa é de pelo menos 20 mil torcedores. Os preços dos bilhetes variam de R$ 20 (arquibancada laranja - meia-entrada) a R$ 200 (cadeira coberta azul - inteira).

O Palmeiras lidera a Série B com 31 pontos, dois a mais do que a Chapecoense. A distância para o quinto colocado, o Figueirense, é de nove pontos. O Paraná também está na briga pelo acesso com 23 pontos, na quarta colocação. "O torcedor é importante, nos acompanha em todos os jogos. Eles são muito importantes para nós e temos de retribuir essa confiança que o torcedor passa para a equipe. Temos de ganhar no sábado para o torcedor ficar feliz", disse o meia Mendieta.

No sábado, o técnico Gilson Kleina terá os retornos do volante Charles, que cumpriu suspensão na última rodada, e do meia Valdivia, poupado para evitar novas lesões musculares. A volta dos dois jogadores deve fazer o treinador abandonar o esquema com três atacantes utilizado contra o São Caetano.