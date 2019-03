Palmeiras x Ponte Preta: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Paulista

O Palmeiras recebe a Ponte Preta nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Já classificado para as quartas de final, o time do técnico Luiz Felipe Scolari precisa apenas de um empate para garantir a primeira posição do grupo. Já a Ponte Preta, por sua vez, não tem mais chances de classificação.

Onde assistir Palmeiras x Ponte Preta?

O jogo entre Palmeiras e Ponte Preta terá transmissão pela TV Globo e Premiere, além de acompanhamento em tempo real no Estado. O time alviverde vem de seis partidas sem perder na competição, com destaque para a última rodada, quando bateu o São Paulo por 1 a 0, no Pacaembu. O time campineiro ganhou os três últimos jogos. Na rodada anterior, fez 3 a 0 no Guarani no clássico local.

O desafio para o Palmeiras será escalar um time entre tantos desfalques. Com Luan machucado, Antônio Carlos suspenso e Gómez convocado para a seleção paraguaia, as opções entre os zagueiros são o maior problema. Também fica fora do time o goleiro Weverton, que está com a seleção brasileira. Quem deve retornar é o atacante Deyverson, que cumpriu a suspensão de seis partidas por ter cuspido no corintiano Richard.