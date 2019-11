Palmeiras x Red Bull: onde assistir à final do Paulista Sub-20

Palmeiras e Red Bull iniciam nesta quarta-feira a decisão do Campeonato Paulista Sub-20. A partida será realizada no Pacaembu, às 16h (horário de Brasília), e o jogo da volta acontecerá também no estádio municipal, no domingo, dia 24.

Palmeiras x Red Bull terá transmissão ao vivo e exclusivo pelo canal de streaming DAZN. O Palmeiras chega embalado após eliminar um rival na semifinal, enquanto a equipe de Campinas despachou outro time do interior.

Na semi, a equipe alviverde venceu o Palmeiras por 1 a 0, no Morumbi, e depois empatou em 1 a 1 no Pacaembu. Já o Red Bull derrotou o Ituano no primeiro duelo, em Itu, e depois ficou no 2 a 2 em duelo realizado em Jarinu.

Além da decisão do Paulista, o Palmeiras Sub-20 também está na final do Brasileiro da categoria. A equipe alviverde vai enfrentar o Flamengo, em dois jogos que seriam realizados nos próximos domingos, dias 24/11 e 1/12, mas a primeira partida foi adiada justamente em razão da equipe paulista estar na final do estadual.