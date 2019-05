Palmeiras x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Brasil

O Palmeiras recebe o Sampaio Corrêa nesta quinta-feira, às 20h (horário de Brasília), no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Como venceu o confronto de ida na semana passada por 1 a 0, em São Luís, o time do técnico Luiz Felipe Scolari precisa só de um empate para avançar. Em caso de vitória dos visitantes por um gol de diferença, a decisão irá para os pênaltis.

Transmissão de Palmeiras x Sampaio Corrêa

A partida entre Palmeiras e Sampaio Corrêa terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV (menos para São Paulo) e para o Premiere. O torcedor ainda pode assistir ao vivo pelo site e aplicativos dos canais. Além disso, haverá acompanhamento em tempo real do Estado. Quem avançar estará nas quartas de final da competição. Para a fase seguinte, os confrontos serão determinados por um novo sorteio.

Retrospecto das equipes

O Palmeiras vive um momento muito positivo na temporada. Além de estar em vantagem diante do Sampaio Corrêa, o time fechou a fase de grupos da Copa Libertadores com a melhor campanha geral e lidera o Campeonato Brasileiro. No último sábado, fora de casa, o time bateu o Botafogo por 1 a 0 em Brasília e confirmou a primeira posição na tabela.

O Sampaio Corrêa lidera o grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. Após cinco rodadas, o time maranhense tem três vitórias e dois empates. No último domingo, em casa, o time bateu o Ferroviárrio, do Ceará, por 3 a 1, gols de Cleitinho, Salatiel Junior e Welder.