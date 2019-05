Palmeiras x San Lorenzo: onde assistir ao vivo ao jogo pela Libertadores

O Palmeiras recebe o San Lorenzo nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela sexta rodada do Grupo F da Copa Libertadores. Já classificados para as oitavas de final, os dois times fazem confronto direto para decidir o primeiro lugar do grupo. Em caso de empate, quem terminará na frente é a equipe brasileira, por ter dois pontos a mais do que os argentinos (12 a 10).

Onde assistir Palmeiras x San Lorenzo?

O jogo entre Palmeiras e San Lorenzo terá transmissão ao vivo pela Globo (para São Paulo) e pela Fox Sports. Também é possível assistir online pelo Globo Play e pela Fox Play . O Estado fará tempo real da partida .

No primeiro turno da competição, os dois times se enfrentaram na Argentina e quem levou a melhor foi o San Lorenzo, ao ganhar por 1 a 0. O Palmeiras vem de vitórias tranquilas na Copa Libertadores, como os 3 a 0 no Junior Barranquilla e os 4 a 0 no Melgar. No Campeonato Brasileiro, o time do técnico Luiz Felipe Scolari continua invicto depois de três rodadas e no último fim de semana, recebeu o Inter no Allianz Parque e ganhou por 1 a 0, gol de Deyverson.

O San Lorenzo era líder do grupo até a última rodada, mas como o Palmeiras bateu o Melgar e o time argentino perdeu por 1 a 0 para o Junior Barranquilla, na Colômbia, a primeira posição mudou de dono. Além disso, o clube amargou no último fim de semana a eliminação na Copa da Superliga Argentina, ao ser superado pelo Argentino Juniors.

