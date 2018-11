Palmeiras x Santos: escalações, horário e onde assistir ao clássico do futebol paulista

Palmeiras x Santos fazem neste sábado, às 19h, no Allianz Parque, um confronto entre duas equipes que defendem boas sequências de invencibilidade no Campeonato Brasileiro. O time alviverde, líder da competição, está há 16 jogos seguidos sem perder e vai receber a equipe alvinegra, que está em ascensão e não perda há seis rodadas.

Palmeiras x Santos terá transmissão somente no pay-per-view, tem um peso enorme para o time alviverde. A equipe precisa se recuperar da eliminação na semifinal da Copa Libertadores, sofrida na quarta-feira, diante do Boca Juniors, e conquistar um resultado positivo para se manter como líder da competição. No caso do Santos, a rodada pode valer a entrar no G-6.

O técnico Luiz Felipe Scolari tem como problema para escalar o time as laterais. Mayke e Diogo Barbosa estão suspensos por terem sido expulsos na Copa do Brasil. No lado direito, a saída pode ser apostar em Jean, que está em fase final de recuperação de problemas físicos. A possível escalação deve ter: Weverton; Marcos Rocha (Jean), Edu Dracena, Antônio Carlos e Victor Luiz; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Gustavo Scarpa; Deyverson e Dudu.

O Santos, do técnico Cuca, tem postura diferente. Com menos problemas de lesões do que o Palmeiras, a equipe vai apostar na manutenção da base titular das últimas rodadas. O time deve começar o clássico com: Vanderlei, Victor Ferraz, Luiz Felipe, Gustavo Henrique e Dodô; Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez; Rodrygo, Bruno Henrique e Gabriel.