Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo e escalações

O Palmeiras recebe o Santos neste sábado, às 19h (horário de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro, no estádio do Pacaembu. O confronto reúne dois times que lideram a competição com dez pontos ganhos cada um. A partida não será no Allianz Parque pois a arena está reservada para receber um show da banda Los Hermanos.

Palmeiras x Santos terá transmissão ao vivo pelo canal TNT e o Estado fará minuto a minuto do clássico.

Escalações de Palmeiras x Santos

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gomez, Luan e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Raphael Veiga; Dudu, Zé Rafael e Deyverson.

Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Jean Lucas, Pituca e Carlos Sánchez; Soteldo, Rodrygo e Eduardo Sasha

Como as duas equipes assinaram contrato com a mesma empresa nos acordos de TV fechada para os direitos de exibição do Brasileiro, o jogo tem transmissão garantida para todo o Brasil. O Palmeiras, do técnico Luiz Felipe Scolari, vem de vitória no último domingo sobre o Atlético-MG por 2 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe não teve compromissos durante a semana e deve manter a formação titular utilizada no Mineirão.

O Santos entrou em campo no meio de semana, contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil - ficou em um empate sem gols, mas o técnico Jorge Sampaoli deve continuar a escalar a força máxima. O time está sem perder há cinco partidas, na última rodada bateu o Vasco por 3 a 0 e deve ter em campo.