Palmeiras x Santos: onde assistir ao vivo na TV ao clássico paulista

Palmeiras e Santos se enfrentam neste sábado, às 19h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Paulista, no Allianz Parque. A partida marca o encontro de dois técnicos badalados e com experiência em Copas do Mundo: Felipão, com participação em três mundiais, diante do argentino Jorge Sampaoli, que atuou em duas edições, incluindo a última, na Rússia, no comando da Argentina.

Onde assistir Palmeiras x Santos?

Palmeiras x Santos terá transmissão pelo Premiere e acompanhamento em tempo real no Estado. Os dois times fazem boa campanha no Estadual, mas o clube da Vila Belmiro é quem vive melhor momento, ao ter vencido os dois últimos jogos e ter no momento a melhor campanha da competição. Já o Palmeiras, vem de um empate contra a Ferroviária no último compromisso.

Os dois times vão para o clássico com atenção voltada também para competições internacionais. O Santos deve poupar alguns jogadores para se preparar para enfrentar o River Plate, do Uruguai, pela Copa Sul-Americana. Já o Palmeiras terá no meio de semana o compromisso com o Ituano, que foi antecipado para dar tempo ao time para viajar até a Colômbia, onde estreia na Copa Libertadores no dia 6 de março contra o Junior Barranquilla.