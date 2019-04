Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao vivo ao clássico paulista

Palmeiras e São Paulo jogam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), pela segunda partida da semifinal do Campeonato Paulista. Após o empate sem gols na ida, no Morumbi, quem vencer o jogo vai garantir vaga na decisão. Em caso de novo empate no tempo normal, a definição será nos pênaltis.

Palmeiras x São Paulo terá transmissão pela TV Globo (para São Paulo). pelo canal SporTV e pelo Premiere, além de minuto a minuto do Estado .

Entre os quatro principais clubes do futebol paulista, os dois adversários são os que estão há mais tempo sem vencer o Estadual. O Palmeiras não conquista o título desde 2008 e o São Paulo ganhou pela última vez em 2005.

O Palmeiras, do técnico Luiz Felipe Scolari, teve compromisso no meio de semana pela Copa Libertadores contra o San Lorenzo e perdeu na Argentina por 1 a 0. A equipe de melhor campanha do Campeonato Paulista esteve presente nas cinco últimas semifinais e no passado, perdeu o título para o Corinthians. A equipe confia no retrospecto de sempre ter vencido o São Paulo no Allianz Parque.

O São Paulo terá a estreia do técnico Cuca. O novo comandante teve a semana toda para treinar e montar o time, que entrou pela última vez em campo no sábado passado, diante do Palmeiras. A aposta na escalação será nos garotos Luan, Liziero, Igor Gomes e Antony, que se destacaram nos últimos compromissos da equipe.