Palmeiras x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Palmeiras e Vasco se enfrentam neste sábado, às 17h (horário de Brasília), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. A partida marca o reencontro de dois técnicos renomados e experientes do futebol brasileiro, ambos com trajetória vitoriosa no clube alviverde: Luiz Felipe Scolari e Vanderlei Luxemburgo.

Palmeiras x Vasco terá transmissão no canal Premiere - que também irá exibir a partida em seu site e aplicativo - e acompanhamento em tempo real no Estado.

ESCALAÇÕES DE PALMEIRAS X VASCO

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Bruno Henrique, Thiago Santos e Raphael Veiga; Dudu, Zá Rafael e Borja (Deyverson). Técnico: Luiz Felipe Scolari

Vasco: Fernando Miguel; Pikachu, Henriquez, Leandro Castán e Henrique; Richard, Marquinho, Raul, Bruno César e Valdívia; Marrony. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Os dois times se enfrentam pela primeira vez desde a partida do ano passado, em novembro, quando a vitória alviverde por 1 a 0 deu ao time de Felipão o título do Campeonato Brasileiro com uma rodada de antecedência.

Após quatro partidas fora de casa por três competições diferentes o Palmeiras tenta se recuperar. A equipe perdeu na última rodada do Brasileiro para o Ceará, por 2 a 0, e agora procura ganhar como mandante tanto para se manter na liderança, como para se preparar também para o compromisso seguinte. Na terça, o time recebe o Godoy Cruz, da Argentina, pela partida de volta das oitavas de final da Libertadores.

#TBT do ano passado pode, né? Quem aí lembra do nosso último confronto contra o Vasco? ????#AvantiPalestra pic.twitter.com/mQh604tqBp — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 25, 2019

Já o Vasco, aposta na reação. A equipe ganhou do Fluminense de virada por 2 a 1 no último fim de semana, em São Januário. Luxemburgo deve promover Bruno César ao time titular após o meia ter sido destaque na vitória pela última rodada.