Palmeiras x Vitória: horário e onde assistir a decisão do Brasileiro Sub-20

Palmeiras x Vitória jogam nesta quinta-feira, pela decisão do Campeonato Brasileiro sub-20, às 19h15, no Allianz Parque, com o time alviverde tendo uma larga vantagem na final. No primeiro confronto, realizado na quinta-feira passada, a equipe paulista venceu por 4 a 1.

Palmeiras x Vitória terá a transmissão do SporTV e da ESPN Brasil. O estádio terá um bom público, já que os cerca de 23 mil ingressos colocados à disposição pelo Palmeiras foram trocados por 1 kg de alimento não perecível.

Na final do Campeonato Brasileiro sub-20, os setores do Allianz Parque que estarão abertos: Gol Norte, Gol Sul, Central Leste, Central Oeste e Superior Visitante.

O Palmeiras chega na decisão como o melhor ataque, com 31 gols marcados, e a defesa menos vazada, com 13 sofridos. Os artilheiros da competição são palmeirenses: Papagaio, com 11 gols, e Yan, com sete.

Veja os gols do primeiro jogo da final, Vitória 1 x 4 Palmeiras