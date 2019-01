Palmeiras x Vitória: onde assistir ao vivo e horário da partida pela Copinha

Palmeiras e Vitória se enfrentam nesta sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Capivari, pela segunda fase da Copa São Paulo. O vencedor do duelo vai enfrentar o ganhador de Desportiva Ferroviária e Galvez.

Palmeiras x Vitória terá transmissão do SporTV e acompanhamento em tempo real do Estado. O Palmeiras foi o líder do Grupo 13 com seis pontos e na última rodada, perdeu para o Capivariano por 1 a 0.

Já o Vitória chega nesta fase como segundo colocado do Grupo 14, com seis pontos e na última quarta-feira derrotou o União Barbarense por 1 a 0. A partir desta fase, se a partida acabar empatada nos 90 minutos, a decisão irá para os pênaltis.