Palmeiras x Vitória: onde assistir, escalações e horário do jogo do campeão

Palmeiras e Vitória se enfrentam neste domingo, às 17h, no Allianz Parque pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o encontro do campeão contra a equipe já rebaixada e terá como destaques para a torcida a entrega da taça e das medalhas pelo título, além da presença nos camarotes do presidente eleito Jair Bolsonaro.

Palmeiras x Vitória terá transmissão do Premiere e acompanhamento em tempo real do Estado. No gramado vão se encontrar equipes em situações completamente opostas. O Palmeiras, já campeão, está invicto há 22 rodadas e encontra a sua torcida depois de ter confirmado o título ao bater o Vasco, na última rodada. A expectativa é que o técnico Luiz Felipe Scolari possa dar chance a atletas pouco utilizados na campanha, como o goleiro Fernando Prass.

Já o Vitória teve o rebaixamento à Série B confirmado na última rodada, ao empatar com o Grêmio. A equipe nordestina passou por uma semana de reformulação, com a dispensa de sete jogadores e conversas para planejar a próxima temporada. A equipe não ganha há oito rodadas e perdeu dois dos últimos três compromissos.

Escalações de Palmeiras x Vitória

Palmeiras: Weverton (Fernando Prass); Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Victor Luís; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Gustavo Scarpa, Dudu e Borja (Deyverson).

Vitória: João Gabriel; Jeferson, Lucas Ribeiro, Bruno Bispo e Benítez; Willian Farias, Léo Gomes e Yago; Lucas Fernandes, Erick e Léo Ceará.