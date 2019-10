Palmeirense, Bolsonaro dá casaco do Flamengo para presidente da China

PEQUIM - O presidente Jair Bolsonaro deu um casaco do Flamengo para o presidente da China, Xi Jinping, após reunião bilateral no Palácio do Povo, em Pequim. Ao entregar o presente, Bolsonaro disse que o clube rubro-negro é o "melhor time brasileiro do momento".

A equipe carioca lidera Campeonato Brasileiro e o único time do País a seguir na Libertadores. Bolsonaro brincou que, devido ao bom desempenho, atualmente todos os brasileiros são flamenguistas. Ele afirmou ter certeza de que os 1,3 bilhão de chineses também torcerão pelo time na final a Libertadores, no final do mês que vem.

Mais cedo, o presidente disse a jornalistas que o seu presente iria surpreender. Ele torce pelo Palmeiras. Além da blusa, Bolsonaro entregou ao presidente chinês uma gravura de futebol. Xi Jinping é fã do esporte e investiu bilhões nos últimos anos.

No encontro, Bolsonaro afirmou que o Brasil é “um mar de oportunidades”. “Queremos compartilhar isso com a China”, disse. Ele convidou os chineses a participarem do “maior leilão de óleo e gás que se tem notícia”. “A China não poderia se fazer ausente nesse momento”, reforçou Bolsonaro.

O presidente enalteceu as relações comerciais entre os países e destacou a decisão de isentar os chineses de visto para a entrada no Brasil como um gesto de aproximação.

“Eu estava ansioso por essa visita porque temos na China o primeiro parceiro comercial e nos interessa ampliar novos horizontes. O Brasil precisa da China e a China também (precisa do Brasil)”, disse Bolsonaro.