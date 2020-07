Palmeirense, Bolsonaro veste camisa do Corinthians em vídeo ao lado de Marcelinho

O ex-jogador do Corinthians Marcelinho Carioca, ídolo na década de 1990, divulgou nesta quarta-feira o vídeo de uma visita ao presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Dentro do gabinete no Palácio do Planalto, o ex-meia entregou a Bolsonaro, que é palmeirense, uma camisa do clube do Parque São Jorge e gravou uma mensagem para manifestar apoio à nova Medida Provisória (MP) do Futebol, assinada em junho.

"Nação corintiana, aqui o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, com a camisa do Coringão. Isso é democracia, isso é defender a MP do Futebol, isso é valorizar o futebol feminino", disse Marcelinho, que comentou no vídeo o time pelo qual Bolsonaro torce. "É palmeirense, mas quer ele quer que todos os clubes tenham a liberdade para fazer os seus jogos, poder trazer os craques de futebol de volta ao nosso país e abrilhantar o futebol", afirmou.

Marcelinho é um dos embaixadores do clube e no encontro com Bolsonaro, entregou a nova camisa do time, que foi lançada recentemente. O presidente vestiu a peça por cima da roupa social e topou aparecer na mensagem gravada pelo ex-jogador. Apesar de torcer pelo Palmeiras, Bolsonaro já apareceu vestido com a camisa de vários outros times, como Flamengo, Vasco e Bahia. No ano passado ele tinha sido fotografado com uma jaqueta do Corinthians.