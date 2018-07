Palmeirense Cristaldo faz tatuagem da Copa do Brasil

O atacante Cristaldo tatuou no braço direito sua maior conquista com o Palmeiras até agora: a Copa do Brasil. O argentino usou as redes sociais na terça-feira para mostrar uma imagem da taça feita em um estúdio em São Paulo. Cristaldo teve participação importante na conquista sobre o Santos no final do ano passado. Ele fez três gols em nove do torneio, além de boas atuações que o transformaram em um dos jogadores mais queridos pela torcida.

O estilo aguerrido e os gols importantes fizeram com que se transformasse em uma espécie de talismã. Nas finais contra o Santos, ele esteve na reserva. A foto da tatuagem nas redes sociais foi acompanhada de diversos comentários de apoio de torcedores do Palmeiras.

Cristaldo não estará em campo nesta quinta-feira, diante do Red Bull Brasil, no Pacaembu, por causa de dores musculares. Sua última atuação foi na derrota para o Nacional, do Uruguai, no dia 9, pela Copa Libertadores. Nos treinamentos desta semana, o técnico Cuca ensaiou a escalação de Alecsandro como atacante de área, auxiliado por Erik e Rafael Marques.