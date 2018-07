Palmeirense desde criança, Raphael Veiga revela dicas de Alex para o clássico

Às vésperas do clássico entre Corinthians e Palmeiras, marcado para esta quarta-feira, pelo Campeonato Paulista, um dos possíveis titulares do time alviverde buscou dicas sobre a partida com um antigo ídolo do clube. O meia Raphael Veiga contou nesta terça-feira, em entrevista coletiva na Academia de Futebol, que se reuniu com o ex-meia Alex para falar sobre a partida e escutar recomendações.

Os dois têm em comum a trajetória de terem deixado o Coritiba aos 21 anos para reforçar o Palmeiras. As comparações com o ex-camisa 10 são evitadas por Raphael Veiga, mas os conselhos foram ouvidos com atenção. "Ele me disse que se tivesse a oportunidade, voltaria para jogar esse clássico, é um dos maiores do mundo inteiro. Fico feliz por poder jogar, por ter a chance", disse o jogador. Alex lhe recomendou ser efetivo nos passes para contribuir com o time no clássico e passou tranquilidade ao atleta.

Veiga fez gol no último domingo, contra o Linense, e deve ser titular no meio-campo pois, com a lesão de Moisés, uma vaga ficou em aberto. "Foi uma fatalidade o que aconteceu com o Moisés. Daqui para frente vamos ter que nos adaptar sem ele. Todo mundo quer jogar, tenho treinado e me empenhado para isso", afirmou. A definição da equipe titular ocorrerá no treino na tarde desta terça-feira, em atividade fechada aos jornalistas.

O meia palmeirense é torcedor do time desde criança e contou ter sonhado em atuar na partida. "Cresci vendo esse clássico e agora estar dentro de campo, e jogando, é gratificante. Fico feliz por agora poder participar diretamente de um jogo com tanta história", disse. "Eu não cheguei a ir muitas vezes no clássico como torcedor. Tinha medo, por causa da violência", contou.

A partida vai começar às 21h45 desta quarta-feira, no Itaquerão, e será válida pela quinta rodada do Estadual. Depois deste compromisso o Palmeiras volta a jogar no sábado, quando receberá a Ferroviária no Allianz Parque, também pelo Campeonato Paulista.