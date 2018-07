Torcedor do Palmeiras é hospitalizado após agressão de corintianos

Se o clássico foi eletrizante dentro de campo, houve um fato triste fora dele. Um torcedor do Palmeiras está hospitalizado após supostamente ser agredido por corintianos enquanto seguia para o Allianz Parque dentro de uma van. Segundo o site Globoesporte.com, Artur (só foi revelado seu primeiro nome) foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa.

O veículo trazia 14 palmeirenses do Guarujá, litoral de São Paulo. O grupo iria assistir ao dérbi no estádio do Palmeiras. Uma mulher, que também estava no carro, ficou ferida com menos gravidade por estilhaços de vidro.

A agressão aconteceu em um semáforo da Avenida do Estado, na região central de São Paulo, perto das 13h. Os ocupantes da van acreditam que foram seguidos por corintianos após pararem em um posto de gasolina já em São Paulo. Os quatro supostos torcedores do rival alvinegro estavam em um Fox prata. Munidos com barras de ferro, começaram a bater no carro quando o farol fechou. Os homens não vestiam camisetas do Corinthians, mas gritaram o nome do clube durante a ação agressiva.

A Polícia não identificou nenhum suspeito.