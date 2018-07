Palmeirense Eguren já mira taça da Copa Libertadores de 2015

SÃO PAULO - O volante Eguren está confiante de que o Palmeiras irá realizar uma temporada de sucesso no próximo ano e, neste contexto, já projeta a possível conquista da Copa Libertadores de 2015. O jogador uruguaio destacou, em entrevista ao site oficial do Palmeiras, publicada nesta terça-feira, que esse título seria inédito para a sua carreira e poderia coroar uma grande reação do clube paulista, que no ano passado amargou a queda para a Série B do Campeonato Brasileiro.

"Eu penso em ser campeão da Libertadores, um título que eu ainda não tenho, desde o meu primeiro dia aqui (no Palmeiras). Primeiro, o objetivo era subir (para Série A). Depois ser campeão e assim vai. Em 2014, nossa meta é conquistar outro troféu e classificar para Libertadores de 2015. Para mim é mais do que um objetivo, é um sonho. Eu vou trabalhar todo dia até quanto eu puder para comemorar esse torneio tão importante aqui", ressaltou o atleta.

Reforço contratado durante a temporada de 2013, Eguren disputou apenas 13 jogos com a camisa do Palmeiras, nos quais fez dois gols ao total, mas ele festejou o bom desempenho da equipe em sua caminhada de volta para a elite nacional, assim como ficou feliz com a boa recepção que teve no clube.

"O Palmeiras é o que eu pensava. É um orgulho tremendo estar aqui. Conquistar um título em um time tão grande, então, é algo que eu valorizo muito. Gostei de tudo. O ambiente interno é ótimo. Todo empregado trabalha para frente, por objetivos. E para mim, a maior dificuldade foi jogar com a pressão de ganhar todos os jogos e em campos não tão bons para jogar uma boa bola", disse o jogador de 32 anos, que também defendeu a permanência do técnico Gilson Kleina para 2014. "Fomos um time vencedor em 2013. E o Kleina foi nosso líder", enfatizou.

Eguren ainda enalteceu a importância de o Palmeiras fazer um papel bonito em 2014 pelo fato também de estar completando 100 anos de existência na próxima temporada. "Agora, com o centenário se aproximando, não tem como esconder o sorriso no rosto. O ano de 2014 já está aí e, por isso, temos de descansar neste mês de dezembro para pegarmos energia para voltarmos ainda melhor. Será um ano especial, atuei no centenário da minha primeira equipe (o Montevideo Wanderers), e é uma temporada na qual todos vão lembrar. Temos de nos preparar muito bem. Sem contar que teremos nossa Arena, que será um grande diferencial", enfatizou.