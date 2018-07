Palmeirense Mina marca dois, e Colômbia goleia Camarões por 4 a 0

A Colômbia goleou a seleção de Camarões por 4 a 0 nesta terça-feira, em um amistoso realizado no estádio Alfonso Pérez, em Getafe, na Espanha, com dois gols do zagueiro Mina, que defende o Palmeiras. James Rodríguez e José Isquierdo também marcaram para os colombianos.

A superioridade do selecionado sul-americano foi total durante os 90 minutos. A equipe abriu o placar logo aos 16 minutos, com o meia James Rodríguez, do Real Madrid, que encarou a marcação e chutou no canto do goleiro camaronês.

Aos 30 minutos, Yerri Mina aumentou para a Colômbia ao aproveitar - de cabeça - uma cobrança de escanteio. O defensor ainda faria o seu segundo gol na partida aos 7 minutos do segundo tempo, desta vez com os pés, escorando uma bola cruzada da esquerda do ataque. Aos 40, José Izquierdo, atacante que atua no Club Brugge, da Bélgica, chutou forte de perna direita, dentro da área, para selar o placar: 4 a 0.

O centroavante Miguel Ángel Borja, jogador do Palmeiras - que atravessa má fase no clube brasileiro -, iniciou a partida como titular, mas foi sacado pelo técnico colombiano, José Pekerman, no intervalo. Na seleção camaronesa, o atacante Robert Ndip Tambe foi expulso aos 47 minutos da primeira etapa.

CHILE PERDE

Em outro amistoso preparatório para a Copa das Confederações, o Chile foi derrotado de virada - por 3 a 2 - pela Romênia, na cidade de Cluj-Napoca, no país balcânico. Para os chilenos, a partida serve como preparação para a Copa das Confederações da Rússia, competição que terá início neste sábado. A equipe sul-americana está no Grupo B e estreará no domingo contra Camarões, às 15 horas (de Brasília), em Moscou. Austrália e Alemanha também estão nesta chave dos chilenos.

O time chileno conseguiu abrir frente de dois gols no primeiro tempo. Marcou primeiro aos 8 minutos, com Eduardo Vargas (ex-Grêmio), e aos 28, com Leonardo Valencia. Ainda na etapa inicial, porém, aos 31, o atacante Bogdan Stancu diminuiu para a seleção local.

E a superioridade técnica da seleção do Chile não se confirmou na volta do intervalo. O segundo tempo foi dominado pelos romenos. Aos 15 minutos, os europeus empataram a partida com um golaço de Nicolae Stanciu. O atacante dominou do lado esquerdo do campo e, na entrada da área, colocou a bola no ângulo do goleiro Johnny Herrera: 2 a 2. Aos 37 minutos, o meio-campista Alexandru Baluta pegou rebote do goleiro chileno e virou o placar para os romenos: 3 a 2.

A terça-feira foi marcada por uma série de outros amistosos internacionais pelo mundo. Entre estes jogos, destaque para o empate entre Noruega e Suécia (1 a 1) e para a vitória de Zâmbia sobre a África do Sul (2 a 1).