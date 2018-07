Palmeirense Robinho provoca Corinthians e ironiza queda do rival

A eliminação do Corinthians na Copa Libertadores não passou imune de provocação no Palmeiras nesta quinta-feira. O meia Robinho ironizou o fracasso do rival no torneio continental e sem citar jogadores e nem o nome do clube alvinegro, disse que estava se sentindo em um dia feliz.

"Vi um jogador falando que se preocupava mais com a Libertadores, que era para deixar Palmeiras e o Santos se matando pelo Paulista. Foi um jogador que falou, ouvi por alto, nem sei quem é. Mas não ligo muito, eles que façam a parte deles, e continuamos fazendo a nossa. Eles que continuem na Libertadores", atacou o palmeirense.

A declaração de Robinho é uma referência ao corintiano Guerrero. Dias depois da eliminação para o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista o peruano minimizou o resultado e disse que o clube do Parque São Jorge se preocupava apenas com torneios "Terça vencemos, mas quarta não sei (risos). Estou feliz hoje (quinta), não sei por quê (risos)", disse Robinho.

Na última terça-feira o Palmeiras ganhou de virada do Sampaio Corrêa por 5 a 1 no Allianz Parque e garantiu classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Na noite seguinte, porém, o jogador disse nem ter acompanhado a eliminação do rival, que perdeu para o Guaraní, do Paraguai, por 1 a 0. "Nem vi o jogo. Estava assistindo Coritiba e Fortaleza e depois vi "A Era do Gelo" com meu filho (risos). Nem me importei com o resultado".