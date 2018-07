Vitor Hugo recebe alta após noite no hospital por choque de cabeça

O zagueiro Vitor Hugo recebeu alta médica nesta sexta-feira após passar a noite em um hospital de São Paulo por um choque de cabeça, ocorrido na derrota do Palmeiras para o Red Bull Brasil, na última quinta. O jogador ficou em observação por precaução, mas já retornou aos trabalhos.

"O zagueiro Vitor Hugo, que saiu da partida contra o Red Bull após uma pancada na cabeça, deixou o hospital onde passou a noite em observação na manhã desta sexta-feira e se apresentou normalmente com o restante do plantel", explicou o Palmeiras em comunicado.

Vitor Hugo saiu de campo na reta final do segundo tempo de quinta, quando foi para a área adversária em busca do gol de empate. Em uma bola pelo alto, ele chocou sua cabeça contra a do adversário Misael, se mostrou desnorteado e precisou deixar o Palmeiras com um a menos, uma vez que as três alterações já haviam sido realizadas.

Apesar de ter sido liberado pelos médicos e se reapresentado ao clube, a tendência é que Vitor Hugo seja desfalque neste fim de semana. Por precaução, a comissão técnica deve vetar sua participação no duelo diante do Água Santa, domingo, em Presidente Prudente. Se isso acontecer, Roger Carvalho é o favorito para ficar com a vaga.