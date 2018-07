Palmeirenses admitem jogo ruim e pensam no clássico

O empate contra o Oeste tirou o Palmeiras da ponta da tabela de classificação, mas os jogadores tentam não se abater. O que eles não negam, porém, é que o time ficou devendo nesta quinta-feira, no Pacaembu. "Foi ruim, mas futebol é assim", disse Marcos Assunção. "Não são todos os jogos que vamos ganhar, fizemos o que era possível".

O meia Daniel Carvalho, que cansado deixou o time no segundo tempo, pede para que o elenco esqueça a partida desta quinta e comece a pensar no São Paulo. "Temos de esquecer esse empate porque domingo tem clássico. Não podemos lamentar ou ficarmos chateados. É natural que em uma competição longa tenhamos altos e baixos. Mas ainda tem muita rodada pela frente".

Felipão também não gostou muito do placar. "Acho que o resultado foi justo, pelo que jogou o Oeste. O que surpreende é a forma como as equipes se portam contra os grandes: é vida ou morte pra eles. Se tivesse alguém que deveria vencer, era o Oeste", falou. "Não fomos bem, mas também não foi tão mal assim pra ficar preocupado".

Sobre a entrada de Bruno no gol, Felipão tratou de defender Deola e avisou que não o vetou por ter ido mal em jogos passados. "Não é poupar, é para dar ritmo a todos os jogadores", explicou. "Preciso ter um goleiro que esteja em condição caso tenha de utilizá-lo em algum jogo". Bruno admite que ficou surpreso com a escalação. "Fiquei sabendo na preleção que eu ia jogar. E acho que não foi pênalti", disse ainda sobre o lance que resultou no gol adversário.

Já o atacante Maikon Leite comemorou o seu segundo gol marcado na competição. "Acreditei na jogada, temos de chegar em todas as bolas", falou, sobre o rebote que pegou do goleiro.

A torcida palmeirense reclamou o jogo todo da arbitragem de Marcelo Prieto Alfieri. Já Felipão preferiu não opinar sobre a atuação do juiz. "Não vou falar nada de arbitragem Em um clássico (contra o Corinthians, no ano passado) já não falei e tomei seis jogos de gancho. Se eu falar algo agora, vou parar num pedestal la na Federação", declarou.