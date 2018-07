Palmeirenses celebram 'tranquilidade' após vitória

"Uma vitória que nos dá tranquilidade, por mais que o nosso ano tenha sido ruim. Pedimos até desculpas para a torcida pelo ano que tivemos", afirmou o volante Marcos Assunção, autor do gol de falta que decretou o placar de 2 a 0 diante dos baianos.

O jogador ainda destacou que o empenho exibido pela equipe foi fundamental neste domingo, pois serviu para superar as limitações do time em um momento complicado como o atual. "Por mais que não tenhamos a técnica dos outros times, o que vale é a vontade que a gente tem. Jogar contra o Bahia aqui (em Salvador), do jeito que a gente jogou, não é fácil. É isso que a gente quer. Depois de muito tempo, ter uma semana tranquila", acrescentou.

O goleiro Deola seguiu a mesma linha de discurso do seu companheiro de equipe e agora espera que essa vitória dê início a uma nova fase no Palmeiras, que projeta uma temporada bem melhor em 2012. "Nós estávamos com problemas de ansiedade e, de alguns jogos para cá, isso mudou. Esse resultado ajuda muito para a confiança do time", enfatizou.

Já o zagueiro Thiago Heleno festejou a importância que Marcos Assunção teve para o Palmeiras com o seu gol no final do segundo tempo do duelo deste último domingo. "Foi um golaço. A gente sempre confia no Assunção. Graças a Deus, ele foi premiado com um gol e pôde ajudar a equipe", afirmou o defensor.