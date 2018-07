Palmeirenses comemoram empate e dizem que confronto está em aberto

O empate em casa por 3 a 3 com o Cruzeiro, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, foi motivo de comemoração para os jogadores do Palmeiras. O elenco alviverde deixou o campo do Allianz Parque comemorando e com a promessa de que o confronto ainda está em aberto para o jogo de volta, no dia 26 de julho, pois após levar três gols no primeiro tempo, o time conseguiu recuperar e mostrou ser capaz de outra façanha

"Foi um bom resultado. Perdíamos por 3 a 0, conseguimos um empate e estamos de parabéns. Tivemos atitude e tranquilidade", disse o atacante Dudu, autor dos dois primeiros gols alviverdes. O outro foi de Willian. O Palmeiras conseguiu reagir na etapa final após levar 3 a 0 no primeiro tempo somente com 30 minutos de partida, quando o Cruzeiro construiu a vantagem com gols de Thiago Neves, Robinho e Alisson.

Para o lateral Zé Roberto, a superação demonstrada nesta quarta comprova a capacidade do Palmeiras de conseguir no Mineirão, no jogo de volta, outro resultado improvável. "A postura, determinação, garra e empenho foram importantes. Não mantivemos a intensidade durante todo o jogo, mas conseguimos um empate que deixa tudo em aberto para a partida de volta", explicou o jogador de 42 anos.

Os jogadores explicaram que a conversa no vestiário com o técnico Cuca, no intervalo, foi fundamental para a mudança radical de atitude e a conquista do empate. "Nós mesmos, atletas, sabíamos de qual forma tínhamos que voltar. A atitude precisava ser diferente. A conversa no intervalo foi construtiva, sem discussão. Somos um time maduro", disse o atacante Willian.