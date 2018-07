Palmeirenses criam site com campanha para clube renovar com Alan Kardec

SÃO PAULO - Em meio a novela de renovação de contrato com o atacante Alan Kardec, a torcida do Palmeiras resolveu agir e colocou no ar um site com a campanha para torcer pela continuidade do jogador no clube. A página, nomeada "#ficaKardec", reúne postagens no Twitter de palmeirenses que torcem pelo acordo entre o camisa 14 e a diretoria.

Kardec está emprestado pelo Benfica, de Portugal, até junho e discute salários com o clube Alviverde. Como não há um consenso, o pai, que é também a agente do atleta, já escuta propostas de outros clubes interessados em negociar com o atacante, que é o artilheiro do Palmeiras na temporada.

O jogador espera assinar com o Palmeiras um vínculo válido por cinco anos. Para isso, o clube precisa pagar R$ 12,5 milhões para o Benfica. Nesta terça-feira, o meia Valdivia manifestou a torcida para que o imbróglio tenha logo um desfecho positivo. "O Alan Kardec é o nosso artilheiro e está mais que claro que ele tem que permanecer. É um jogador que pode não estar jogando bem, mas em uma bola ele define o jogo, como foi contra o Criciúma", afirmou.