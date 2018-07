Palmeirenses destacam bom ambiente e clima familiar no grupo

No time líder do Campeonato Brasileiro o clima tem sido positivo, tranquilo e de otimismo. No Palmeiras são dez jogos de invencibilidade na competição, condição que faz o técnico e os jogadores garantirem que o ambiente de companheirismo e comprometimento para chegar ao título superaram rusgas anteriores e a briga por posição dentro de um elenco numeroso.

O técnico Cuca, por exemplo, revelou que nos últimos meses passou a apostar no atacante Dudu, com quem teve de superar divergências. "Ele faz um futebol competitivo, está sendo importantíssimo para nós. Tivemos problemas no passado, mas as coisas vão seguindo. Hoje ele é um representante do grupo perante a comissão técnica, essa faixa de capitão está amadurecendo muito o Dudu", elogiou o treinador.

Os dois tiveram um desentendimento no fim de maio, após derrota por 1 a 0 para o São Paulo, no Morumbi. Cuca criticou a atuação do jogador na partida. Dudu, por sua vez, não gostou das colocações do comandante. O clima, que poderia ficar ruim, acabou superado tanto pelo tempo, como pela ótima fase da equipe, que também disputa as quartas de final da Copa do Brasil.

Cuca tem tentado evitar o desgaste dos principais jogadores e dar oportunidade para que reservas possam ganhar confiança e também atuar. Um dos casos de reabilitação foi Leandro Pereira. O atacante ficou mais de um ano sem marcar, mas ganhou oportunidade e no sábado, contra o Coritiba, marcou um dos gols da vitória por 2 a 1 no Allianz Parque.

"Temos um elenco que, acima de tudo, é amigo e parceiro, realmente uma família. Não é balela, é um clube onde todos se uniram e compraram a ideia de buscar o título. Acho que o Cuca é um dos grandes responsáveis por esse fechamento do grupo", disse Leandro Pereira nesta segunda-feira.