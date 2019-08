Palmeirenses elogiam Cássio e dizem que time poderia ter vencido o clássico

Os jogadores do Palmeiras elogiaram a atuação do goleiro Cássio e afirmaram que o time poderia ter vencido o Corinthians, neste domingo, após o empate por 1 a 1, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Manoel abriu o placar para o Corinthians no primeiro tempo, quando o Palmeiras era melhor em campo. Felipe Melo empatou o clássico logo no início da etapa final. Cássio fez, pelo menos, quatro defesas importantes que evitaram a vitória palmeirense. A última delas, já nos acréscimos do segundo tempo, foi buscar no ângulo direito uma cabeçada de Deyverson.

"Merecíamos ter saído com a vitória. Tivemos chance para isso, uma boa chance com o Zé Rafael no segundo tempo (acertou a trave, mas estava impedido). Mas somar pontos fora de casa também é importante. Conseguimos o empate. No final das contas foi um bom resultado", afirmou Dudu.

"Faltou um pouco de sorte, de capricho nas finalizações. O goleiro deles foi bem. Cássio é um grande goleiro. A equipe está de parabéns pelo jogo. Tem muito campeonato pela frente ainda. Vamos continuar brigando pelo título", completou o atacante.

O técnico Luiz Felipe Scolari também saiu satisfeito com a atuação do Palmeiras e elogiou as defesas feitas pelo goleiro corintiano. "Nós tivemos, no final das contas, quatro oportunidades mais vivas de gol. Mas do outro lado, temos que saber que tem um Cássio. Além de uma pessoa íntegra, maravilhosa, é um grande goleiro. Saímos contentes também com o empate. Sabemos respeitar a equipe do Corinthians", disse.

Para o meia Bruno Henrique, o Palmeiras poderia ter vencido o clássico se tivesse aproveitado as oportunidades criadas, principalmente no segundo tempo. "Jogo grande, clássico, difícil. Nossa equipe começou muito bem, mas acabamos tomando um gol de bola parada. No segundo tempo voltamos melhor e poderíamos ter vencido. Mas temos que valorizar o ponto conquistado".