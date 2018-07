Palmeirenses esgotam ingressos para estreia da 'casa nova'

A primeira partida oficial do Palmeiras em sua casa nova terá casa cheia. Nesta segunda-feira, o clube anunciou que todos os ingressos foram vendidos para a abertura do Allianz Parque, que acontecerá nesta quarta-feira diante do Sport, às 22 horas, em jogo válido pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A nova arena do clube deverá receber 35 mil palmeirenses na quarta-feira. Destes, 32 mil compraram suas entradas antecipadamente e os outros três mil as adquiriram nesta segunda pela manhã. O clube paulista ainda disponibilizará quatro mil ingressos para torcedores do Sport, que poderão comprar os bilhetes no dia do jogo, até as 17 horas.

Em comunicado oficial divulgado nesta segunda, o Palmeiras informou ainda que "há uma carga reservada para torcedores portadores de necessidades especiais (PNE)". "No entanto, os mesmos, junto com seus respectivos acompanhantes, deverão comprar os ingressos na bilheteria do estádio para efetuar o seu cadastro. Recomenda-se que estes torcedores compareçam ao local a partir do período da tarde desta segunda. Indica-se também que o deficiente esteja presente na hora da compra, mas, caso não tenha condições, repasse todos os documentos necessários para o seu acompanhante garantir os dois ingressos com o benefício da meia-entrada", dizia.