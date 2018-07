Palmeirenses esgotam ingressos para jogo de quinta-feira

SÃO PAULO - Animada com a possibilidade de o Palmeiras chegar à final da Copa do Brasil, a torcida alviverde esgotou a carga de ingressos para ver o segundo jogo da semifinal, quinta-feira, diante do Grêmio, na Arena Barueri. Todos os 26 mil ingressos destinados aos palmeirenses já foram comercializados.

Até sexta-feira haviam sido vendidos antecipadamente cerca de 17 mil ingressos pela internet. A venda presencial no Palestra Itália, na Arena Barueri e em outros quatro postos de venda começou nesta segunda-feira e, poucas horas depois, chegou ao fim.

De acordo com o Palmeiras, porém, seguem à venda os pacotes da Palmeiras Tour, agência de turismo oficial do clube, que oferece ingresso no setor C1 (central), translado com guia e bebidas durante o traslado, com a opção de hotel para os que residem fora da cidade de São Paulo.

Locatário da Arena Barueri, o Palmeiras colocou à venda uma carga de 30.532 ingressos. Destes, 4.500 foram destinados ao Grêmio, que ainda não vendeu cerca de 1.500 até esta tarde. Por ter vencido por 2 a 0 no Estádio Olímpico, o time paulista joga por uma derrota por um gol de diferença para avançar à final diante de São Paulo ou Coritiba.