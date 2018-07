Palmeirenses esgotam setor mais barato para o clássico de domingo

A torcida do Palmeiras já comprou 10 mil ingressos para o clássico contra o Corinthians, domingo, no Allianz Parque. Já nas primeiras horas de venda foram adquiridas todas as entradas para o setor mais barato da arena (Gol Norte), local onde se concentram as torcidas organizadas do Palmeiras.

O valor das entradas ainda disponíveis para o clássico giram entre R$ 120 e R$ 200. Para o setor dos visitantes, os ingressos custam R$ 140 e serão vendidos a partir de quinta-feira.

O sistema de vendas para os torcedores palmeirenses foi aberto nesta segunda-feira, às 10h, exclusivamente para membros do programa Avanti no próprio site do programa.

A diretoria do Palmeiras e a comissão técnica consideram fundamental uma vitória no clássico para as pretensões da equipe no Campeonato Brasileiro. Mesmo com a partida contra o Goiás, nesta quarta-feira, a vitória no clássico daria confiança no início do segundo turno.

Após a vitória contra o Joinville, por 3 a 2, o Palmeiras voltou ao G4. O Corinthians é o líder da competição com 12 pontos de vantagem sobre o arquirrival e quatro em relação ao segundo colocado, o Atlético-MG.