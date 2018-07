Palmeirenses exaltam força de vontade do time em vitória

CRICIÚMA - Os jogadores do Palmeiras deixaram o gramado do Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma, destacando o fato de o time esbanjar vontade para conseguir virar o placar sobre o Criciúma, por 2 a 1, neste domingo à noite, na estreia no Campeonato Brasileiro.

"É muito importante essa vitória. Eles saíram na frente, mas nós corremos atrás e conseguimos a virada. O Alan (Kardec) foi muito feliz e o time todo está de parabéns pelo caráter e força de vontade para vencer", disse o zagueiro Lúcio.

O meia Valdivia também comemorou e destacou a coragem da equipe em não desistir de buscar o resultado, mesmo não jogando bem. "Não deixamos de acreditar em nosso time. Fomos muito corajosos para não se deixar levar pela pressão e vencer logo no primeiro jogo é importante para ganharmos mais confiança", analisou o chileno, que espera que a partida contra o Ituano, na qual o Palmeiras foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista, seja esquecida o mais rápido possível.

"Aquilo foi um acidente. Estamos jogando bem na temporada, o trabalho está sendo bem feito e as vitórias no Brasileiro podem ajudar a mostrar isso. Agora é continuar a trabalhar para começarmos bem o Brasileiro", completou Valdivia.

Depois de estrear com vitória no Brasileirão, o Palmeiras volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Fluminense, sábado, às 21 horas, no Estádio do Pacaembu.