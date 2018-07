Palmeirenses exaltam vitória sem sofrer gol em casa

SÃO PAULO - Apesar das chances desperdiçadas no primeiro tempo, os jogadores do Palmeiras ficaram satisfeitos com a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Paranaense, na noite desta quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Para o elenco palmeirense, o triunfo sem sofrer gols deverá ser decisivo no jogo da volta, na próxima quarta.

"Em casa, o importante é não tomar gol. Acho que o resultado foi bom", disse o zagueiro Henrique. "Não tomar gol e fazer um é melhor ainda. Fizemos bem o nosso papel em casa. Procuramos utilizar a bola parada. E depois fomos para a marcação para não tomar gol em casa. Fomos bem nisso", reforçou Vilson.

Para Henrique, a vitória sobre o Atlético, que disputa a Série A, mantém o moral elevado no elenco palmeirense. "Acho que a sequência se deve à força que a gente vem colocando dentro de campo. Isso está sendo fundamental. Sabemos das dificuldades que iríamos enfrentar. Contra o Atlético, todo mundo correu, se esforçou", comentou o zagueiro, que foi convocado nesta quarta para disputar dois amistosos da seleção brasileira.

O Palmeiras, contudo, admite a preocupação com o jogo da volta, na semana que vem. "Uma vitória em casa é importantíssimo. É muito bom, mas temos mais 90 minutos ainda. Tem que dar os parabéns. Não sofremos gol. E tem que continuar nessa pegada. Temos vantagem, mas isso não pode significar nada para nós dentro de campo", disse Alan Kardec. "Não tem nada decidido ainda. É um jogo de 180 minutos", afirmou Vilson.