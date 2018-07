Palmeirenses fazem protesto contra jogadores e diretoria Ainda revoltada com o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, parte da torcida do Palmeiras organizou um protesto contra jogadores e dirigentes em frente à Academia de Futebol, neste sábado. Entre os principais alvos estavam o presidente do clube, Arnaldo Tirone, e o vice de futebol, Roberto Frizzo.