Palmeirenses festejam título brasileiro na Avenida Paulista

Após a conquista do Campeonato Brasileiro no Allianz Parque, milhares de torcedores se reuniram na Avenida Paulista na noite de domingo para comemorar a conquista com os jogadores do Palmeiras. De cima de um trio elétrico, os atletas comandaram a festa.

A comemoração teve provocações ao Flamengo, ao Santos, fogos de artifício e pedidos para o técnico Cuca renovar o seu contrato com o Palmeiras. O treinador tem contrato com o clube até o fim do ano e propostas para voltar à China.

Eufóricos, torcedores subiram em cima de árvores e postes. De cima do trio-elétrico, jogadores jogaram bandeiras para os torcedores que estavam no chão.

Nos arredores do Allianz Parque, a festa também invadiu a noite. Muitos torcedores ficaram na porta do estádio para comemorar o fim de 22 anos sem títulos brasileiros do Palmeiras.