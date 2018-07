Palmeirenses já compraram 21 mil ingressos para final

Já foram vendidos antecipadamente 21 mil ingressos para o clássico entre Palmeiras e Santos, domingo, às 16 horas, no Allianz Parque, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista. Os ingressos estão à venda para membros do Avanti, programa de sócio-torcedor do Palmeiras, desde terça-feira pelo site www.futebolcard.com. O setor Cadeira Gol Norte, com bilhetes mais baratos (R$ 120) já está esgotado.

A parcial foi divulgada pelo Palmeiras na manhã desta quarta-feira. A carga total de ingressos é de 39,5 mil. Os sócios-torcedores palmeirenses terão exclusividade na compra dos ingressos via internet até 22 horas desta quarta-feira, quando começará a comercialização para o público em geral.

O preço dos ingressos aumentou em comparação aos últimos jogos. Nas quartas de final, por exemplo, o ingresso mais barato (Gol Norte) é de R$ 80. Já para a decisão, o valor é de R$ 120, mas as entradas para esse setor já estão esgotadas.

Os outros setores tem os seguintes preços: R$ 180 para Cadeira Superior, R$ 210 para Cadeira Gol Sul, R$ 300 para Cadeira Central Oeste, R$ 250 para Cadeira Central Leste e R$ 2010 para Cadeira Visitante. Há meia-entrada para todos os setores e a venda de ingressos para os santistas acontece nesta sexta-feira e sábado, das 10h às 17h, no estádio do Pacaembu.

A compra dos ingressos pela internet tem sido uma característica marcante em todos os jogos do Palmeiras desde a inauguração do Allianz Parque. De acordo com levantamento da Futebol Card, empresa responsável pela venda de ingressos pela internet, no primeiro jogo de 2015, o amistoso contra o Shandong, da China, foram vendidos mais de 20 mil bilhetes desse modo. Já na partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, o número subiu para quase 30 mil bilhetes vendidos pela internet.

Veja a lista dos ingressos vendidos apenas no site a cada partida:

Palmeiras x Botafogo - 29.202

Palmeiras x Mogi Mirim - 20.476

Palmeiras x São Paulo - 18.988

Palmeiras x XV de Piracicaba - 18.379

Palmeiras x Bragantino - 21.914

Palmeiras x Capivariano - 23.631

Palmeiras x Rio Claro - 12.487

Palmeiras x Corinthians - 21.121

Palmeiras x Ponte Preta - 18.424

Palmeiras x RedBull - 18.424

Palmeiras x Shandong - 20.514