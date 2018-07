Palmeirenses já esgotam ingressos para decisão contra o Santos

O Palmeiras divulgou na manhã desta quinta-feira que todos os ingressos colocados à venda à sua torcida para o clássico com o Santos, neste domingo, no Allianz Parque, para o jogo de ida da final do Campeonato Paulista, já foram vendidos. As vendas começaram na terça-feira e na noite de quarta abriu para os torcedores comuns. No total, foram disponibilizados pouco mais de 35 mil bilhetes para os palmeirenses.

A tendência é que o clube consiga ter o maior público do Paulistão no ano, marca que já pertence ao Palmeiras e foi obtida nas quartas de final, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, quando 35.437 pagantes estiveram presentes no Allianz Parque. Ainda estão sendo comercializados ingressos apenas para a torcida do Santos.

Outra marca histórica na partida deste domingo é a de que o Palmeiras vai ultrapassar a maior renda obtida em partidas no estado de São Paulo em toda a história. Já é certo que pelo menos R$ 5 milhões será a renda bruta, valor que ultrapassa a marca de R$ 4,9 milhões conquistada pelo próprio Palmeiras, na partida contra o Sport, jogo que marcou a inauguração da arena, no ano passado.

O preço dos ingressos aumentou em comparação aos últimos jogos. Nas quartas de final, a entrada mais barata custava R$ 80, enquanto na decisão o preço passou para R$ 120. Palmeiras e Santos se enfrentam no domingo, às 16 horas, no Allianz Parque. O jogo da volta está marcado para o dia 3 de maio, na Vila Belmiro.