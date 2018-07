Palmeirenses lamentam excesso de chances perdidas contra o Osasco Audax

SÃO PAULO - Os jogadores e o técnico do Palmeiras, Gilson Kleina, deixaram o estádio do Pacaembu lamentando muito mais as chances de gols perdidas do que deixar de ter 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista após o empate por 1 a 1 com o Osasco Audax, no último domingo.

Para o treinador, o fato do time ter jogado com muita disposição fez com que faltasse fôlego para buscar a virada. "Faltou melhor finalização. Mas jogamos bem. Roubamos a bola dentro da área deles, mas pressionar o jogo inteiro não é fácil. Temos que ter tranquilidade", destacou o treinador.

O meia Valdivia também lamentou as oportunidades perdidas. "Merecíamos ganhar. Criamos umas cinco ou seis chances no primeiro tempo, mais algumas no segundo tempo e ainda o pênalti. mais o pênalti. Não devemos ter esse desespero para fazer logo um gol. Às vezes, é melhor levantar a cabeça e ver o companheiro melhor colocado. Faltou isso hoje", disse o chileno.

O Palmeiras folga nesta segunda-feira e a reapresentação está marcada para terça-feira à tarde, na Academia de Futebol. Nenhum jogador está suspenso e são grandes as chances de Kleina contar com as estreias do volante Josimar e do meia Bruno César no clássico com o Corinthians, domingo, no Pacaembu. Tudo vai depender do trabalho da dupla ao longo da semana, já que ambos estão regularizados no BID.