Palmeirenses lançam campanha na internet por saída de Tirone

SÃO PAULO - A torcida palmeirense parece não ter gostado nada da entrevista concedida pelo presidente do clube, Arnaldo Tirone,à edição deste sábado do Jornal da Tarde. Pela internet, os torcedores organizam uma campanha pela saída do dirigente, que teria instaurado uma crise Palmeiras com a sua polêmica entrevista.

Ao Jornal da Tarde, Tirone afirmou, entre outras coisas, que Valdivia foi um "péssimo negócio" para o Palmeiras, se machuca demais e "só quer saber de cair na noite". Além disso, indicou que se o São Paulo quiser, ele troca o chileno, ídolo da torcida, por Dagoberto. De quebra, cutucou outros dois dos xodós alviverdes: Kleber e Felipão.

Já prevendo um clima constrangedor entre Valdivia e Tirone, que poderia culminar com a saída do jogador, a torcida criou a hashtag #foraTirone, que permanece em primeiro lugar entre os termos mais comentados entre brasileiro no Twitter desde a manhã até este início de tarde.

Entre os argumentos dos palmeirenses está a relação de Tirone com o ex-presidente Mustafá Contursi (um site publicou foto dos dois jantando), a demora em assinar a escritura da futura Arena Palestra com a construtora WTorre, a falta de reforços para a equipe e o ressentimento com o elogio a um jogador do rival São Paulo em detrimento de um dos maiores ídolos do Palmeiras, o chileno Valdivia.

Um fórum de torcedores na internet já organiza uma campanha que promete sair da esfera virtual, chegar ao clube e conseguir que Tirone deixe a presidência do Palmeiras. Também ali foi criado um selo de "Fora Tirone", que tem se disseminado na internet desde o começo da manhã.

