Palmeirenses lotam festa para livro de Evair sobre 1993

SÃO PAULO - Centenas de torcedores do Palmeiras formaram uma enorme fila na rua Augusta, em São Paulo, nesta quarta-feira, esperando a sua vez de entrar na loja oficial do clube. Não era para comprar ingresso para nenhuma partida, mas sim para prestigiar um jogador. Também nenhum do elenco atual, mas sim Evair. O atacante que fez história no time alviverde aproveitou a data de comemoração dos 20 anos do título do Campeonato Paulista de 1993, que marcou o fim da fila de 17 anos, para lançar um livro sobre a histórica conquista, editado pelos jornalistas Mauro Beting e Fernando Razzo Galuppo.

"Talvez fique mais 1h30 nessa fila, mas tudo bem. O Evair fez história, né?. Um ídolo. Nenhum jogador do Palmeiras hoje tem esse status. Talvez o Henrique, mas ainda longe do Evair", afirmou Bruno, um dos últimos torcedores na longa fila para retirar o seu livro e conseguir um autógrafo do antigo camisa 9.

O livro "Sociedade Esportiva Palmeiras 1993 - Fim do jejum, início da lenda" relata desde antes do início da histórica campanha. "Existem muitas passagens especiais no livro. Foi realmente um título muito marcante, para mim e para os palmeirenses", disse Evair. "Se era para sair da fila, tinha que ser assim", explicou Mauro Beting.

Para o palmeirense que sonha em ver novamente o craque defendendo as cores do Palmeiras, o banco de reservas pode ser uma opção. "Hoje falta um homem de área para o Palmeiras, mas não é exclusividade. A maioria das equipes brasileiras não tem um jogador fixo dentro da área. No Rio, por exemplo, apenas o Fred é um goleador clássico. Agora sonho em voltar ao Palmeiras como técnico e voltar a conquistar um título. Já falei para o presidente meu desejo. A hora vai chegar".

O livro, uma publicação da BB Editora, custa R$ 54,90 e estará a venda em diversas livrarias, além, é claro, da loja oficial do clube.