Palmeirenses passam a noite em fila para garantir ingressos de jogo contra o Boca

Os ingressos para o duelo entre Palmeiras e Boca Juniors pela semifinal da Libertadores, no dia 24 de outubro, em Buenos Aires, começarão ser vendidos nesta quinta-feira, a partir das 10h. Para garantir a entrada do jogo na Bombonera, mais de 50 torcedores já se organizam em uma fila na entrada do Allianz Parque. Eles passarão a noite para conseguir os ingressos, que terão valor mínimo de R$ 245,00.

Os primeiros a chegar na fila foram Luciano, 30, e Anderson,32, seguidos por Wellington, de 25. Os três chegaram ao estádio por volta das 10h40 desta quarta, quase 24 horas antes da abertura das bilheterias. Um deles carregava um banco, na tentativa de ter mais conforto durante a noite. Outros torcedores se juntaram ao trio e prometem não sair da fila até garantirem a entrada para o jogo que pode abrir o caminho do Palmeiras para a final da Libertadores.

Os ingressos serão vendidos nas bilheterias do Portão B, do Allianz Parque. Os torcedores poderão adquirir as entradas das 10h às 17h. Caso sobrem ingressos da quinta-feira, a bilheteria será reaberta no dia seguinte, com o mesmo horário de funcionamento. Sócios-torcedores poderão adquirir os ingressos no interior da sede social. Não há venda de meia-entrada para jogos disputados na Argentina.