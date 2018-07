Palmeirenses prometem volta por cima na Libertadores

Poucos jogadores que estiveram na derrota de virada para o Linense, em casa, por 2 a 1, estarão na estreia do Palmeiras na Libertadores, terça-feira. Mesmo assim, eles acreditam que a história será bem diferente do jogo deste sábado. Acostumado às pressões, o lateral Egídio serviu de porta-voz do grupo após o tropeço e mandou o recado à já impaciente torcida: “Com certeza teremos uma boa estreia.”

O lateral-esquerdo deve sair para o retorno de Zé Roberto. Antes, sai em defesa de Marcelo Oliveira, divide a culpa pelos tropeços com o grupo e reconhece que o Palmeiras anda devendo.

“A responsabilidade não é só do Marcelo (Oliveira), é do time inteiro, do elenco. Não é só o treinador que está pressionado, também estamos, somos todos responsáveis. Claro, uma vitória fora, da qual temos totais condições de buscar, muda todo esse lado negativo”, afirma.

Sobre a carência apresentada em campo, ele vê por outro lado. “O Palmeiras teve um volume muito maior, criamos oportunidades, ia sair com o empate no fim, mas não isso que queríamos”, ressalta. “Nosso volume foi forte, mas dois lancesinhos com falhas nossas e eles conseguiram a vitória. Estamos chateado, mas é manter o foco, sabemos que precisamos de mais, temos conversado sobre isso, nos cobrado e podem ter certeza que terça-feira faremos um grande jogo.”

O Palmeiras realmente precisará se superar. A torcida vaiou muito o time na saída do campo do Allianz Parque. O argentino Allione chegou a ser ofendido. Vitor Hugo, que vacilou nos gols, não quis nem papo.

Erik, um pobre reserva do time reserva, nem sabia o que dizer. Falou da luta e promete volta por cima em breve.“Vamos erguer a cabeça e fazer bonito terça-feira na Libertadores.”

É o que todo palmeirense espera, pois já passou da hora de este time dar uma resposta. Plantel tem.