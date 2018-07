Palmeirenses que quebraram cadeiras no Itaquerão são identificados

O Palmeiras perdeu o clássico para o Corinthians no Itaquerão, e a derrota ficou engasgada na garganta dos torcedores. Indignados com o resultado, eles quebraram as cadeiras do estádio, e postaram fotos na internet durante o ato. Dois deles foram identificados através de suas contas nas redes sociais pelo Globoesporte.com.

Diego Sequia e William Santon postaram em seus perfis mensagens e fotos a respeito da depredação do setor designado aos visitantes no estádio. As fotos, com legendas provocativas, rodaram a internet na manhã desta segunda, e foram excluídas por seus usuários pouco tempo depois."Seu estádio é meu entulho", dizia uma delas. Depois de muitos comentários desaprovando a atitude, os perfis também foram desativados.

O Palmeiras havia acordado que arcaria com prováveis prejuízos no estádio, e a diretoria promete tomar providências no caso. O valor total a ser pago para o Corinthians só será conhecido após a vistoria no Itaquerão, que teve a participação de representantes do Alviverde.