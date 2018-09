Palmeirenses reclamam de gol anulado no lance final contra o Cruzeiro

Os jogadores do Palmeiras deixaram o campo bastante irritados nesta quarta-feira, após a derrota no Allianz Parque por 1 a 0 para o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, pelo gol anulado pela arbitragem no lance final. O mato-grossense Wagner Reway marcou falta na disputa no alto entre o zagueiro Edu Dracena e o goleiro Fábio. Na sobra, Antônio Carlos completou para o gol vazio, mas a partida já estava parada.

Segundo Edu Dracena, não houve falta. "Eu falei para o árbitro que não toquei no Fábio. Ele tocou no próprio jogador deles. O árbitro tinha que esperar o lance para apitar, e não apitar na hora", afirmou o defensor. O time do Palmeiras cercou o árbitro depois da partida para questionar a não utilização do árbitro de vídeo.

Irritados, os jogadores do time alviverde não quiseram dar entrevista depois da partida. Por outro lado, o zagueiro Dedé, que voltou às pressas de compromisso com a seleção para entrar em campo, afirmou que foi falta. "O Dracena quando subiu bateu no peito do Fábio", comentou.

Um dos poucos a dar entrevista na saída do campo, o atacante palmeirense Willian afirmou que não considera o confronto decidido mesmo depois da derrota. "Conseguimos fazer um bom jogo. O Cruzeiro não fez nada no segundo tempo. Está em aberto", disse. Antes de reencontrar o Cruzeiro, daqui duas semanas, o Palmeiras terá compromisso pela Libertadores, contra o Colo-Colo.