Palmeirenses se aglomeram ao redor do estádio para comemorar título da Copa do Brasil

Torcedores do Palmeiras ignoraram as restrições impostas pela pandemia de covid-19 e se aglomeraram ao redor do Allianz Parque e em outras ruas do bairro das Perdizes, na zona oeste de São Paulo, para celebrar a conquista do tetracampeonato do time na Copa do Brasil.

Antes da partida, a Polícia Militar paulista bloqueou as ruas Padre Antônio Tomás e Palestra Itália. Sem poder ficar nas ruas 'tradicionais' para as festas após os títulos, os palmeirenses se juntaram em outras próximas ao Allianz Parque. A PM observou, mas não dispersou os torcedores.

Leia Também Gols de revelações consagram projeto do Palmeiras de apostar nas categorias de base

Um grupo de cerca de 300 pessoas comemorou no cruzamento das ruas Tucuna com Venâncio Alves. De acordo com o portal Uol, o uso de máscaras, álcool em gel, o distanciamento social não foi respeitado. Antes da partida, o Palmeiras havia pedido aos torcedores que assistissem e festejassem em casa, no caso de título.

Festa parecida, mas com maior número de pessoas, havia ocorrido no dia 30 de janeiro de 2021, quando o Palmeiras conquistou o título da Libertadores. Milhares de palmeirenses comemoraram o bicampeonato continental nas ruas, assim como fizeram festa na chegada do ônibus da equipe após a final no Rio de Janeiro nas primeiras horas do dia 31.