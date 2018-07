Palmeirenses se revoltam com provocações em festa do Corinthians

As provocações do cantor Thiaguinho e dos jogadores do Corinthians durante a comemoração do título mundial na manhã desta terça-feira não foram bem aceitas pela torcida do Palmeiras. Através de mídias sociais, palmeirenses mostraram toda indignação e prometeram boicote ao trabalho do cantor.

Thiaguinho, corintiano assumido, é ex-vocalista do grupo de samba Exaltasamba e atualmente faz carreira solo. Durante a festa do título, em cima do trio elétrico com os jogadores e membros da comissão técnica, o cantor deu início a cantos provocando o Palmeiras. "Ei, Palmeiras, vai tomar no c..." foi algum dos gritos que logo foi entoado pelos torcedores e por outros jogadores.

O atacante Jorge Henrique puxou um coro "Você já caiu, Porco", lembrando do rebaixamento do rival alviverde.

Pelo Twitter e Facebook, palmeirenses reclamavam que ao invés de comemorar o título, os corintianos estavam mais preocupados em menosprezar os rivais. Irritados, alguns torcedores tentam dar início a uma campanha para boicotar o cantor de pagode. "União palmeirense contra um verme que de graça puxou coro pra xingar o Palmeiras", foi uma das frases publicadas nas mídias sociais.

Além do Palmeiras, o São Paulo e o lateral-esquerdo Léo, do Santos (que ironizou o Corinthians antes do Mundial) também foram lembrados e ofendidos pelos jogadores.