Palmeirenses terão que ir até Santos comprar ingressos para decisão

A torcida do Palmeiras vai ter que ir até a Vila Belmiro para comprar ingressos para a final do próximo domingo, contra o Santos, pelo Campeonato Paulista. As 1,3 mil entradas destinadas aos visitantes só serão vendidas a partir de quinta-feira em um guichê da bilheteria no portão 21 do estádio Alvinegro.

Geralmente em clássicos o clube mandante envia a carga de bilhetes para o visitante optar como será a melhor forma de venda. Dessa vez, porém, os palmeirenses terão que ir até Santos para poderem garantir a presença na partida, que será domingo, às 16h. Na ida o Alviverde levou a melhor e ganhou por 1 a 0.

Os palmeirenses vão poder escolher entradas para a arquibancada (R$ 210) e cadeira (R$ 310). Nesta segunda-feira os santistas esgotaram em poucas horas todas as entradas para a decisão. O clube colocou à venda 10 mil entradas, a maioria obtida por participantes do programa de sócio torcedor. O sistema online de vendas teve problemas com o grande número de acessos, e o torcedor teve dificuldade para concluir a compra.

A decisão do local das vendas, porém, pode ser alterada ainda nesta terça-feira. Os presidentes dos dois clubes, o santista Modesto Roma Júnior, e o palmeirense Paulo Nobre, vão se reunir na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF) para acompanhar o sorteio do árbitro da decisão.