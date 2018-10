Palmeirenses vão pagar R$ 245 pelo ingresso na ida da Libertadores

Os palmeirenses que quiserem acompanhar a primeira partida das semifinais da Libertadores, diante do Boca Juniors, em Buenos Aires, vão desembolsar R$ 245 pelo valor do ingresso. O clube mandante não disponibilizou o benefício da meia-entrada.

Os ingressos destinados à torcida do Palmeiras para o jogo da próxima quarta-feira (24), às 21h45, no estádio La Bombonera, estarão à venda a partir desta quinta-feira, das 10h às 17h, nas bilheterias do Allianz Parque.

O Palmeiras tem uma campanha perfeita como visitante. Até agora foram cinco vitórias seguidas. Na fase mata-mata, a equipe de Luiz Felipe Scolari venceu o Cerro Porteño e o Colo-Colo (ambos por 2 a 0). Na fase de grupos, superou o Junior Barranquilla por 3 a 0, o próprio Boca Juniors por 2 a 0 e o Alianza Lima por 3 a 1.

A sequência atual do Palmeiras alcança o recorde de vitórias consecutivas fora de casa na história da Libertadores. A marca era do América, do México, de 2002. As cinco vitórias seguidas do Palmeiras de 2018 superaram também a marca do próprio clube. Na Libertadores de 1971, o Palmeiras venceu quatro seguidas como visitante.

Serviço

Bilheterias do Allianz Parque (Portão B – Avenida Francisco Matarazzo)

Endereço: Avenida Francisco Matarazzo, 1705

Água Branca – São Paulo/SP

Horário de atendimento: dias 18 e 19 de outubro, das 10h às 17h

Formas de pagamento: dinheiro, cartão de débito ou crédito

*Cada torcedor poderá comprar até 2 ingressos